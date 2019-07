JAKARTA - Nilai tukar Rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di akhir pekan ini. Penguatan tersebut tidak terlalu besar membuat Rupiah kembali ke level Rp13.900-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (19/7/2019) pukul 17.30 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 22 poin atau 0,16% ke level Rp13.937 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.890 per USD – Rp13.945 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat 20 poin atau 0,14% ke level Rp13.935 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.885 per USD – Rp13.955 per USD pada hari ini.

Seperti diketahui, Nilai tukar Rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal perdagangan hari ini. Rupiah sempat berada di level Rp13.800-an per USD.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa nilai tukar rupiah sepanjang pertengahan Juli mengalami stabil. Di mana suplai dan demand rupiah bergerak stabil sehingga mencapai Rp13.850/USD.

"Pada Minggu ketiga Juli 2019, nilai tukar rupiah kecenderungan menguat supply dan demand bergerak aktif," ujar dia.

