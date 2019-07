BALIKPAPAN - Kapasitas Kilang Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur diprediksi naik sekira 38%. Hal itu seiring dengan adanya Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero)

Project Coordinator RDMP Balikpapan Joko Koen mengatakan, dengan adanya program ini, kapasitas kilang Balikpapan akan meningkat dari 260 menjadi 360 BPSD (Barrels Per Stream Day) dan kualitas produk yang dihasilkan pun akan menjadi standar EURO V.

Baca Juga: Upgrade Kilang Balikpapan, Pertamina Joint Operation dengan 4 Perusahaan

Joko menyebutkan, produksi yang akan bertambah, seperti produk gasoline sebanyak 100 KBPD (thousand barrels per day), diesel sebanyak 30 KBPD, LPG sebanyak 1.500 TPD (tons per day) dan produk propylene sebanyak 230 KTPA (kilo tonnes per annum).

"Peningkatan produk hasil dari Kilang Balikpapan ini tentunya akan menambah ketahanan dalam mencukup kebutuhan energi nasional. Bukan hanya itu, tentunya juga akan berdampak pada penguatan devisa negara dan GDP Nasional," ujarnya di Balikpapan, Senin 22 Juli 2019.

Baca Juga: Menteri Rini: Kilang Balikpapan Mampu Menyerap 14 Ribu Pekerja

Selain itu, kata dia, kompleksitas kilang juga akan bertambah sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan bisa mengolah crude dengan kandungan sulfur lebih tinggi.

"Dengan investasi sekitar USD6,5 miliar, kilang Balikpapan akan menyerap tingkat kandungan dalam negeri yang diprediksi mencapai lebih dari 30%," ujarnya.

(dni)