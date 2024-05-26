Pasokan BBM Aman Usai Kilang Balikpapan Kebakaran

JAKARTA - Kilang PT Pertamina yang berada di Balikpapan terbakar, tidak menimbulkan korban jiwa.

Tim Pemadam berhasil tangani kejadian di CDU IV Kilang Balikpapan pada pukul 07.30 WITA. Tim Pedaman didukung 7 unit mobil pemadam milik PT KPI RU V dan 1 unit mobil pemadam dari Pertamina Grup di Balikpapan diturunkan dalam kejadian tersebut.

Pemadam statis (fire ground) yang berada di sekitar lokasi pun diaktifkan untuk membantu pemadaman dan melokalisir sumber panas.

General Manager Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan, Bayu Arafat menjelaskan jika saat ini tim pemadam fokus pada upaya pendinginan area kejadian untuk mencegah timbulnya api kembali.

"Alhamdulillah, Tim Pemadam telah berhasil menguasai kondisi dan saat ini tengah dilakukan upaya pendinginan," ungkap Bayu Arafat.