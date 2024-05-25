Daftar 7 Kilang Minyak hingga Depo BBM Pertamina yang Pernah Kebakaran

JAKARTA - Kebakaran kilang di Balikpapan menambah daftar kilang kebakaran milik PT Pertamina (Persero). Kilang Pertamina Indonesia (KPI) Unit Balikpapan terbakar pada Sabtu pukul 05.06 WITA.

Belum diketahui apa penyebab kebakaran yang membuat api berkobar dan asap hitam yang terlihat hingga belasan kilometer tersebut.

Namun yang pasti, insiden kebakaran di Kilang Balikpapan bukan terjadi untuk pertama kalinya. Sebelumnya, pada 4 Maret 2022, kebakaran juga pernah terjadi di kilang Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan.

Namun kebakaran tersebut tidak begitu besar, sehingga cepat untuk dipadamkan oleh damkar. Bahkan di tahun yang sama pada 15 Mei, kilang Balikpapan kembali mengalami kebakaran di area Plant 5 dalam Hydro Skimming Complex. Akibat kejadian tersebut, satu pekerja meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun MNC Portal Indonesia, Pertamina juga sudah seringkali mengalami kebakaran kilang tangki maupun depo.

Selain Kilang Balikpapan, berikut deretan kejadian kebakaran yang terjadi di kilang milik Holding BUMN Minyak dan Gas (Migas) tersebut:

1. Kilang Pertamina Cilacap

Salah satu kilang minyak PT Pertamina IV Cilacap, Jawa Tengah, terbakar pada hari Minggu, 9 Maret 2008 pada pukul 08.15 WIB. Kejadian ini bermula saat muncul kilatan api (flasihing) di Fin Fan Cooler (alat pendingin) di FOC I. Akibatnya, empat orang terbakar, dua diantaranya tewas.

Setahun berselang, kebakaran hebat pun kembali melanda kilang minyak Cilacap. kebakaran ini terjadi di areal unit pengolahan IV Pertamina Cilacap, sekitar pukul 08.10 WIB pada Rabu, 3 Juni 2009.

Tak hanya itu, pada tahun 2016, kebakaran kembali terjadi di kilang Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Kebakaran tersebut terjadi pada tangki Asphalt yang tengah dalam perbaikan. Pihak Pertamina memastikan bahwa tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut.

2. Kilang Minyak PT Pertamina di Dumai

Kilang minyak milik PT. Pertamina Unit II di Jalan Putri Tujuh Dumai, Riau meledak. Akibat ledakan yang terjadi pada Minggu, 16 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB ini, sejumlah tangki berisi minyak mentah berhamburan dan terbakar mengenai rumah warga sekitar.

3. Kilang Minyak PT Pertamina di Balongan

Kebakaran dahsyat terjadi di Kilang Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada hari Senin, 29 Maret 2021 sekira pukul 00.45 dinihari tadi. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Indramayu, sedikitnya ada 15 orang yang mengalami luka ringan, sedangkan luka berat sebanyak 5 orang. Tak hanya korban luka, akibat peristiwa ini sejumlah warga yang tinggal dekat area tersebut diungsikan di dua lokasi pengungsian. Tercatat, sebanyak 520 warga mengungsi.

Jauh sebelum kejadian ini, Kilang Minyak Balongan juga pernah terbakar pada Oktober 2007 silam. Namun, kobaran api kala itu tak merusak fasilitas produksi yang signifikan dari kilang minyak tersebut.

Kebakaran kembali terjadi di kilang minyak Balongan pada tahun 2019. Si jago merah berkobar di area boiler penyupai gas untuk mendukung kegiatan kilang minyak. Insiden kebakaran yang terjadi pada hari Senin, 4 Januari 2019 sekira pukul 09.40 WIB ini tidak ada korban jiwa.