JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah ditutup di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis(1/8/2019) pukul 17.06 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 94 poin atau 0,67% ke Rp14.116 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.067-Rp14.125 per USD.

Baca juga: BPS: Inflasi Juli 2019 Sebesar 0,31%

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 98 poin atau 0,7% ke Rp14.110 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.012 per USD-Rp14.122 per USD.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pada Juli 2019 terjadi inflasi sebesar 0,31% (month to month/mtm). Realisasi ini lebih terkendali dibandingkan Juni 2019 yang sebesar 0,55%.

Baca juga: Dolar AS Perkasa Usai The Fed Turunkan Suku Bunganya

Adapun inflasi tahun kalender Januari-Juli 2019 sebesar 2,36% (year to date/ytd). Sementara, inflasi tahunan Juli 2019 sebesar 3,32% (year on year/yoy).

"Jadi dengan inflasi Juli 2019 secara tahunan masih di bawah target pemerintah yang 3,5%, sehingga ini masih cukup terkendali," ujar Kepala BPS Suhariyanto .

(rzy)