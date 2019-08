JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat tipis cenderung stabil pada perdagangan hari ini. Rupiah masih bergerak di level Rp14.200 an per USD karena meredanya perang mata uang.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (7/8/2019) pukul 09.13 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 5,5 poin atau 0,04% ke Rp14.271 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.257-Rp14.272 per USD.

 Baca Juga: Yuan China Bantu Dolar AS Menguat

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah ke Rp14.341 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.260 per USD-Rp14.341 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) berbalik menguat atau rebound terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), di tengah penurunan mata uang safe-haven termasuk yen Jepang dan franc Swiss.

 Baca Juga: Rupiah Pagi Ini Bergerak Liar ke Rp14.342/USD

Dolar AS rebound setelah bank sentral China mengatakan bahwa tidak akan menggunakan mata uang sebagai alat untuk menangani perselisihan dagang.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,12% menjadi 97,6393 pada akhir perdagangan.

(dni)