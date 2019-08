JAKARTA - Berkurban pada saat Idul Adha memberi dampak positif pada perekonomian utamanya inflasi. Komponen inflasi dari sektor pangan seperti harga daging bisa terkendali bahkan berkurang.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menerangkan, hewan kurban didistribusikan pada Idul Adha jelas mempengaruhi penjualan daging sapi hingga kambing di pasar. Hal ini tentu mempengaruhi inflasi.

Sehari menjelang Idul Adha, harga untuk daging sapi has mencapai Rp122.666 per kilogram (Kg), daging sapi murni Rp119.333 per kg. Sedangkan daging kambing Rp116.363 per Kg.

"Kalau banyak orang berkurban artinya akan tambah suplai daging dan tentu sangat berpengaruh ke komponen inflasi," ujarnya.

