JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Meski demikian, Rupiah masih berada di level Rp14.200-an per USD.

Bloomberg Dollar Index pada Jumat (16/8/2019) pukul 09.15 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 35 poin atau 0,25% ke Rp14.205 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.194-Rp14.207 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 25 poin atau 0,17% ke Rp14.205 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.180 per USD-Rp14.292 per USD.

Salah satu sentimen positif pada pergerakan nilai tukar Rupiah adalah optimisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perekonomian Indonesia. Dalam pidato kenegaraan dan nota keuangan, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia tidak takut terhadap persaingan.

Lantaran, hal itu akan dihadapi dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang di miliki Indonesia. Maka perubahan perlu dilakukan, cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan, harus diganti dengan strategi baru.

"Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya," ujar dia.

Menurutnya, dalam kompetisi global yang ketat di mana saling berebut pengaruh, pasar, dan investasi, Indonesia harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

"Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibanding negara-negara tetangga," imbuhnya.

