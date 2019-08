JAKARTA - Nilai tukar Rupiah mendapat sentiment positif sehingga bisa menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS pada perdagangan pagi ini. Meski demikian Rupiah masih berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (22/8/2019) pukul 08.57 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 6 poin atau 0,04% ke Rp14.237 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.226-Rp14.237 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat ke Rp14.235 per USD. Mata uang Garuda itu bergerak di kisaran Rp14.220 per USD-Rp14.235 per USD.

Sebenarnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), di tengah penurunan pound (sterling) Inggris, karena investor tetap berhati-hati tentang jalur potensial untuk Brexit.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,12% menjadi 98,3038 pada akhir perdagangan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai instrumen fiskal memiliki peran penting dalam mengelola perekenomian. Di mana tidak hanya dari sisi belanja tapi juga penerimaan dan pembiayaan.

"Kami di Kemenkeu terus jaga agar APBN sebagai instrumen fiskal terus dalam kondisi sehat, kredibel dan akuntabel transparansi jadi sangat penting," ujar dia.

Menurut dia, dengan APBN yang sehat ini, kepercayaan dari seluruh stakeholder pengusaha, masyarakat market akan terus terjaga. Dan itu akan mempengaruhi efektifitas dari APBN sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuannya.

