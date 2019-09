HANGZHOU - Adu ide kreativitas pengusaha muda China dalam mengembangkan produknya kian tak terbendung. Banyak generasi milenial dan generasi Z di China sudah memiliki usaha dengan perpaduan inovasi dan teknologi terdepan yang diciptakan.

Chief Marketing Officer Alibaba Group Chris Tung mengatakan, Alibaba Group menemukan fakta-fakta menarik di Taobao Marketplace yang sangat populer di kalangan milenial dan generasi Z. Bahwa orang yang lahir setelah tahun 1990-an, kebanyakan sudah mempunyai toko sendiri di Taobao. Tapi, mereka tidak hanya tertarik untuk berjualan dan bertransaksi saja. Lebih dari itu, mereka ingin memperkenalkan diri dan membuat koneksi khusus dengan para pembeli.

"Ini adalah sebuah tren besar di China. Banyak sekali anak muda yang ingin memproduksi sesuatu, dengan mengandalkan kreativitas, passion, dan minat mereka," kata Tung saat konferensi pers Taobao Maker Festival 2019 di Hotel Kempinski, Hangzhou, China, Rabu (11/9/2019).

Menurut Alibaba Group, tidak cukup jika hanya menunjukkan barang di toko online. Yang dibutuhkan kemudian adalah membuat sebuah acara besar untuk memperkenalkan dan menunjukkan produk-produk kreatif ini ke dunia.

"Sebagai bangsa manufaktur terbesar di dunia, penduduk China hanya perlu memiliki ide bagus, memproduksi dan mereka bisa membuka toko secara online," kata Chris.

Penemuan fakta tersebut lah cikal bakal dibuatnya Taobao Maker Festival. Pada penyelenggaraan Taobao Maker Festival 2019 akan jadi penyelenggaraan paling besar dan untuk pertama kalinya, Taobao Maker Festival 2019 akan diselenggarakan selama 14 hari mulai 12 September 2019 hingga 25 September 2019. Acara ini akan digelar di dua tempat, yakni Hangzhou Boiler Factory dan West lake.

"Kami ingin mendorong generasi muda untuk berani membuat sesuatu. Karena tidak ada yang bisa menghalangi mereka," ujarnya.

Lanjut Chris mengatakan, penyelenggaraan Taobao Maker Festival tahun ini adalah yang paling mendekati ekspektasinya untuk mengembangkan produk pengusaha muda China lebih dikenal lagi.

"Trade Maker Festivalbukanlah acara trade show. Di sini, kami tidak fokus pada transaksi, omzet, penjualan, dan sebagainya. It’s all about the joy of discovery," katanya.

Taobao Maker Festival 2019 terasa istimewa karena tahun ini pertama kalinya diselenggarakan selama dua Minggu, dan bertepatan dengan libur panjang pertengahan musim gugur. Lebih dari 400 merchant yang berpartisipasi, dan ada lebih dari 1.000 produk yang pamer dalam acara ini.

"Kami ingin membuat Taobao Maker Festival sebagai alasan orang berwisata ke Hangzhou (selain West Lake). Kami ingin Hangzhou dikenal sebagai city for creativity and innovation. Kami bahkan bekerja sama dengan 50 merchant Taobao untuk menghias bus lokal," ujarnya.

Menurut Chris, hal penting bagi Alibaba untuk mengakuisisi pembeli dari generasi muda karena harus terus mengikuti tren baru, tidak hanya dari sisi pembeli, tapi juga penjual.

"Apa yang orang-orang suka beli? Apa yang orang-orang suka untuk dijual? Selain itu, ini juga sesuai dengan visi Alibaba, yaitu memudahkan semua orang untuk membuka usaha, dimanapun mereka berada," paparnya.

Setelah mengikuti Taobao Maker Festival, Chris meyakini dapat meningkatkan penjualan pengusaha muda China namun dirinya tidak mempunyai data tentang kenaikan penjualan masing-masing pengusaha ini.

Tapi, hal yang sudah pasti terjadi kata Chris adalah mereka akan mengembangkan jumlah fans base mereka yang nantinya berujung pada kenaikan penjualan secara signifikan.

"Selain itu, yang membuat saya sangat senang adalah, ketika di Taobao Maker Festival, mereka bisa berkenalan dengan sesama penjual - lalu berkolaborasi untuk membuat produk baru. Produk baru ini kemudian laris dan semakin mengembangkan bisnis mereka. Jadi, saya yakin maker yang berpartisipasi di Taobao Maker Festival akan mendapatkan peningkatan penjualan yang signifikan," katanya.