HANGZHOU - Alibaba Group berkomitmen mengembangkan kreativitas pengusaha milenial dan generasi Z China agar produknya semakin dikenal dunia.

Melalui Taobao Maker Festival 2019, pengusaha milenial yang masuk di Taobao, platform e-commerce terbesar besutan Jack Ma ini, berkesempatan pamer produk tercanggihnya. Produk yang ditampilkan mulai dari teknologi, desain, makanan, hingga warisan budaya.

Baca Juga: Perang Ide Pengusaha Milenial China, Pakai Roket Bekas hingga Baju Ironman

Namun, tidak semua produk dari pengusaha milenial dan generasi Z ini bisa tampil di Taobao Maker Festival 2019. Setidaknya ada syarat khusus agar produk ini bisa dilihat dan dipamerkan ke pendiri Alibaba, Jack Ma.

Chief Marketing Officer Alibaba Group Chris Tung mengatakan, untuk mengikuti Taobao Maker Festival harus memenuhi tiga kriteria. Jika semuanya lolos, maka produk tersebut bisa dipamerkan ke Taobao Maker Festival dan tentunya bisa dipantau oleh Jack Ma.

"Di tahap awal, tim manajemen Taobao akan melakukan penyeleksian. Tiga kriteria utama yang harus dipenuhi adalah kekuatan desain, kualitas produk (dari feedback pembeli, dan sebagainya), dan terakhir adalah skala bisnis (seperti nilai penjualan)," kata Chris di Hotel Kempinski, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Tren Besar di China, Generasi Milenial dan Z Jadi Pengusaha hingga Perang Ide Kreatif

Kemudian tim dari Marketing Taobao maupun Alibaba akan menilai berdasarkan ketiga kriteria tersebut untuk menentukan lolos atau tidaknya pengusaha milenial tersebut memamerkan produknya di Taobao Maker Festival.

"Setelah skornya lolos, tim Marketing kami akan datang ke maker tersebut untuk mendiskusikan konsep mereka dalam festival. Kalau mereka tidak serius, kami tidak akan memilih mereka. Setiap booth harus memiliki konsep yang unik, tampilan, dan produk yang kreatif," katanya.

Di Alibaba, kata Chris, sangat serius dalam mewujudkan visi dari Jack Ma, yaitu prinsip ‘Five New’. Terdiri dari New Retail, New Manufacture, New Finance, New Technology, dan New Resources.

"Kami akan bergerak dan berinovasi di sektor ini," ujar Chris.

Taobao Maker Festival 2019 sudah resmi dibuka pada hari ini dan berlangsung selama dua minggu ke depan hingga 25 September 2019. Pada tahun ini ada 1.000 produk yang dipamerkan dari 400 merchants.

"Area teknologi selalu mendapatkan antusiasme terbesar. Passion untuk teknologi sangat besar, tidak hanya di China tapi juga di negara-negara lain. Selain itu, China Cool (sebutan untuk tren modernisasi kultur budaya China), juga populer," katanya.