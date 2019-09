NEW YORK- Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat, seiring komentar positif tentang pembicaraan perdagangan China-AS.

Beijing mengatakan bahwa pihaknya dalam komunikasi yang baik dengan AS, dan sedang bersiap membuat kemajuan dalam pembicaraan perdagangan pada Oktober nanti. Demikian dikutip dari Reuters, Kamis (26/9/2019).

Selain memperhatikan perang dagang, investor juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi AS untuk kuartal II. DI mana diperkirakan tidak berubah dari perkiraan awal. Selain itu, data klaim pengangguran mingguan juga akan dirilis bersamaan.

Kendati demikian, saham Beyond Meat melonjak 11% ketika menambahkan McDonald's Corp ke daftar klien untuk roti nabati. Sementara itu, pembuat chip sensitif terhadap perdagangan meningkat, Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc dan Nvidia Corp naik antara 0,1% dan 0,5%.

Adapun indeks Dow Jones naik 43 poin, atau 0,16%. S&P naik 4 poin, atau 0,13% dan Nasdaq naik 1,75 poin, atau 0,02%. Sementara itu, Facebook tergelincir 1% setelah Departemen Kehakiman AS akan membuka penyelidikan antitrust terhadap perusahaan media sosial. Operator kapal pesiar rekreasi Carnival Corp turun 2,4% sebelum rilis hasil kuartalannya.