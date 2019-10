JAKARTA - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru Kristalina Georgieva mengeluarkan peringatan yang keras mengenai ekonomi global. Ia menuturkan bahwa perlambatan ekonomi terjadi karena meningkatnya perang dagang yang akan mengurangi output produk domestik bruto (PDB) global sebesar USD700 miliar atau sekitar 0,8% pada tahun 2020.

"Pada 2019, kami memperkirakan pertumbuhan yang lebih lambat di hampir 90% dunia," kata Georgieva seperti dilansir Business Insider, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, ekonomi global sekarang dalam perlambatan tersinkronisasi. Sebagian besar perlambatan akan datang dari reaksi pasar negatif dan memudarnya kepercayaan bisnis. Deselerasi yang meluas menandakan pertumbuhan tahun ini akan turun ke tingkat terendah sejak awal dekade.

Proyeksi IMF mencakup kenaikan tarif yang telah direncanakan Presiden Donald Trump atas impor China senilai USD300 miliar. Hal tersebut merupakan penelitian IMF yang baru saat pidato pengukuhan Georgieva pada 1 Oktober 2019.

Komentar itu muncul karena saham AS mengalami aksi jual tajam pada hari Selasa menyusul meningkatnya ketegangan antara AS dan China. Gedung Putih dilaporkan mempertimbangkan batasan investasi AS ke China dan Commerce Deparment menambahkan 28 entitas China ke dalam daftar larangan ekspor pada hari Senin. Menurutnya, negara-negara perlu membahas masalah perdagangan yang sah seperti subsidi, hak kekayaan intelektual, dan transfer teknologi.

(rzy)