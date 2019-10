NEW YORK - Harga emas dunia naik pada akhir perdagangan Senin (14/10/2019) waktu setempat. Hal ini dikarenakan berkurangnya optimisme atas petensi kesepakatan perdagangan AS-China.

Melansir Reuters, New York, Selasa (15/10/2019), harga emas di pasar spot naik 0,3% ke USD1.493,33 per ons. Sementara itu Emas berjangka AS naik 0,6% ke USD1.497,6 per ons.

"Indeks dolar naik dan menjaga emas dari reli besar, karena investor internasional membeli sekuritas AS menggunakan dolar," kata George Gero, direktur pelaksana RBC.

China ingin mengadakan putaran perundingan dagang lagi pada akhir Oktober untuk memaparkan perincian lebih lanjut sebelum Presiden Tiongkok Xi Jinping setuju untuk menandatangani kesepakatan perdagangan yang digariskan oleh Presiden AS Donald Trump.

Indeks dolar terhadap sekeranjang enam mata uang utama naik 0,2% dan pasar saham global merosot karena optimisme perdagangan melemah setelah laporan.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan putaran tambahan tarif untuk impor Tiongkok dapat diberlakukan jika kesepakatan perdagangan dengan China belum tercapai pada 15 Desember.

"Berita bahwa Cina ingin melakukan lebih banyak pembicaraan sebelum kesepakatan perdagangan adalah sesuatu yang menenggelamkan optimisme yang datang pada hari Jumat setelah pengumuman besar dari Presiden Trump," kata Edward Moya, seorang analis pasar senior di OANDA.

“Tren bullish keseluruhan (untuk emas) masih utuh. Ada banyak alasan mengapa Anda melihat permintaan dari seluruh dunia," tambahnya. Sementara itu untuk harga logam mulia lainnya, paladium naik sekitar 1% menjadi USD1.715,49 per ons. Paladium mencapai rekor tertingginya di USD1.720,97 pada awal sesi. Perak naik 0,8% menjadi USD17,67 per ons dan platinum naik 0,1% lebih tinggi menjadi USD890,12.