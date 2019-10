JAKARTA - Rasa kecewa karena tidak ada lagi Susi Pudjiastuti di dalam jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 diungkapkan banyak masyarakat melalui media sosial. Namun demikian, Susi Pudjiastuti meminta masyarakat tidak melihat hanya dari satu sudut pandang kenapa dirinya tidak kembali dipilih Presiden Joko Widodo.

Dalam menanggapi rasa kecewa masyarakat, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara. Dia menjawab kekecewaan netizen, melalui reply postingan penduduk Twitter-land yang melakukan tagging ‘@susipudjiastuti’ kepadanya. Susi Pudjiastuti menyampaikan kepada rakyat untuk tidak melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja.

"try to see things without your eyes & do not!see things with your eyes only try to hear things without your ears & do not! listen to things with your ears only👍👍try to feel things from a distance & do not! feel things with your hand on it only.." tulis Susi.

Apa yang disampaikan Susi pun sedikit membuat rasa tenang dan bangga masyarakat. "Nice quote bu susi. Mencoba melihat sesuatu dari dua sisi berbeda, lalu ambil keputusan sesuai hati nurani," ujar @**jir**d*s*n.

"Bu Susi adalah Dewi Penjaga Laut Nusantara. Dan sekarang sang Dewi dipaksa pergi dari laut yang dijaga dan dirawatnya dengan kesungguhan hati....

Bu @susipudjiastuti, our heart is broken when you leave..," tulis @*nt*p*l*t*s*bsk.

(fbn)