JAKARTA – Apakah kamu tahu The Kardarshians yang tersohor itu? Kylie Jenner, salah satu anggota keluarga Kardarshian, sudah sukses walaupun usianya masih terbilang muda.

Bahkan, di usianya yang ke-20an ini, dia sudah menjadi pebisnis andal. Produk dari bisnisnya yang bernama Kylie Cosmetics ini laku keras di pasaran.

Saat kini, Kylie Jenner menjual mayoritas saham di perusahaannya. Dia menjualnya kepada perusahaan Coty Inc. Konon, Coty Inc mengambil 51% sahan dengan nilai USD600 juta atau Rp8,4 triliun (kurs Rp14.058 per USD). Lalu, apakah Kylie akan melepaskan diri dari perusahaannya?

Kylie akan tetap menjadi creative leader di Kylie Cosmetics walaupun mayoritas saham dipegang oleh Coty Inc. Transaksi ini diumumkan oleh kedua perusahaan pada Senin 18 November 2019.

Kylie telah mendirikan perusahaanya pada tahun 2018. Perusahaan miliknya yang membuat Kylie masuk dalam daftar miliarder termuda tahun 2019, perempuan berusia 21 tahun dengan produk yang dia buat sendiri.

Coty Inc adalah suatu perusahaan kosmetik yang berbasis di New York. Perusahaan ini memiliki kemitraan dengan sejumlah merek kecantikan konsumen internasional lainnya seperti CoverGirl. Kerja sama ini akan membantu mereknya semakin terkenal di pasar global.

"Kerjasama ini akan memungkinkan saya dan tim untuk tetap fokus pada menciptakan produk baru dan pengembangan setiap produk sambil membangun kualitas merek menjadi produk kecantikan internasional," kata Kylie dilansir dari CNN.

(rzy)