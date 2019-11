NEW YORK - Harga emas berjangka ditutup menguat pada hari Jumat (29/11/2019) pada waktu setempat. Kenaikan tersebut disebabkan karena investor menunggu perkembangan lebih lanjut pada pembicaraan perdagangan AS-China setelahnya Beijing mengatakan akan membalas terhadap Washington karena sebuah hukum untuk mendukung pengunjuk rasa Hong Kong.

Melansir Reuters, New York, Sabtu (30/11/2019), harga emas di pasar spot naik 0,4% ke USD1.463,59 per ons. Emas berjangka AS naik 0,6% ke USD1,470.20 per ons.

China memperingatkan bahwa akan mengambil tanggapan tegas tindakan sebagai tanggapan atas dukungan undang-undang AS pengunjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong. "(Penandatanganan tagihan) mengambil langkah mundur di kemungkinan perjanjian perdagangan dengan China, yang benar-benar kesal mereka sedikit. Itu sebabnya kami melihat ekuitas turun dan emas push up futures," kata Phillip Streible, komoditas senior strategist di RJO Futures.

Investor optimis tentang "fase satu" yang akan terjadi kesepakatan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, mengangkat saham dunia mencatat level dan mengurangi permintaan untuk aman aset surga seperti emas. Emas, lindung nilai selama masa keuangan atau politik ketidakpastian, tidak membayar bunga atau dividen dan biaya uang untuk menyimpan dan mengasuransikan.

Namun, harga emas masih di jalur untuk tahun terbaik mereka sejak 2010, telah naik 13,5% sejauh ini pada 2019. Ketidakpastian seputar perang dagang berlarut-larut dan ketakutan resesi memberikan dukungan. "Emas telah berhasil bertahan di atas USD1.450 karena ada beberapa berburu barang murah. Ini adalah level entri yang bagus untuk mereka yang terjawab sebelumnya, "kata analis komoditas UBS, Giovanni Staunovo.

Di antara logam mulia lainnya, perak naik 0,8% pada USD17,01 per ounce. Platinum turun 0,7% menjadi USD895,25 pada sesi, tetapi memperpanjang kenaikan untuk minggu ketiga berturut-turut. Palladium stabil di USD1,840,52 per ounce.

