JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro) membuka lowongan kerja bagi pemuda maupun pemudi di Tanah Air. Hal ini disampaikan langsung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau yang lebih dikenal dengan BRIAgro (@briagro.id), Bank komersial yang memfokuskan pada sektor Agribisnis dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan ini mengundang putra/putri terbaik dari lulusan Universitas Terkemuka yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Pekerja, dengan beberapa posisi dan persyaratan," tulis Kemnaker yang dilansir dari akun Instagramnya pada Rabu (18/12/2019).

Baca Juga: Ada Lowongan Kerja Jadi Apoteker, Cek Syaratnya

BRI Agro membuka lowongan kerja untuk tujuh jabatan. Jabatan-jabatan tersebut bekerja di bidang IT/teknologi.

Adapun posisi yang dapat dilamar yaitu Database Engineeer, IT Technical Support, IT Help Desk, Jr. UI Designer, Jr. UX Researcher, IT Planning & Strategy, dan Test Engineer. Tidak hanya itu saja, pelamar dapat melamar di posisi Android Developer, IOS Developer, Data Science, dan Progammer Net.

Baca Juga: Lowongan Kerja di PT Angkasa Pura Solusi untuk Lulusan SMA, Minat?

Bagi yang ingin melamar di BriAgro harus memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang terkait. Untuk posisi Database Engineer, IT Techinal Support, dan IT Help Desk, pelamar minimal lulusan Diploma atau S1.

Bagi yang berminat, kamu bisa mengirimkan curriculum vitae (CV) dan portofolio. Hari terakhir pendaftaran yaitu pada 20 Desember 2019. Informasi lowongan pekerjaan dan proses rekrutmen Pekerja Bank BRI Agro dapat diakses melalui situs web di BRI Agro . Pelamar juga dapat menghubungi Call BRI Agro 1500494 bila ada yang ingin ditanyakan.