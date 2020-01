JAKARTA - Perusahaan kosmetik milik Kylie Jenner dan Coty Inc, Kylie Cosmetics and Kylie Skin akan memiliki CEO baru. Pasalnya, Christoph Honnefelder akan menjadi CEO dari perusahaan milih salah satu anggota keluarga Kardashian tersebut.

Walaupun begitu, Jenner dan timnya masih akan memimpin mengenai ide dan pemasaran produk. Sementara itu, Coty akan memimpin pengembangan perusahaan secara keseluruhan. Sebelumnya, Honnefelder menjabat sebagai wakil presiden eksekutif di Douglas, perusahaan pengecer kecantikan Eropa.

Baca juga: Coty Inc Membeli Saham Kylie Cosmetics dengan Harga Fantastis

Pada November 2019, Jenner mengumumkan niatnya untuk menjual saham mayoritas di perusahaan miliknya kepada konglomerat kecantikan, Coty Inc.

Coty, yang dikendalikan oleh perusahaan investasi Eropa JAB Ltd., setuju untuk membeli 51% saham perusahaan tersebut seharga USD600 juta setara Rp8,38 triliun (kurs Rp13.971 per USD). Dia menilai merek tersebut seharga USD1,2 miliar. The Wall Street Journal melaporkan pada bulan November bahwa Jenner akan tetap menjadi ikon dari merek tersebut.

Baca juga: Jual 51% Saham Kylie Cosmetics, Kylie Jenner Kantongi Rp8,4 triliun

Jenner mendirikan perusahaannya pada 2015, dan dengan cepat menjadi sukses. Pada 2017, Forbes melaporkan bahwa merek tersebut telah memiliki penilaian USD800 juta. Pada saat itu Jenner menjadi miliarder termuda dalam sejarah. Dia mencapai prestasi ini sampai dua tahun kemudian, yaitu pada 2019, menurut Forbes.

Coty mengatakan dalam sebuah pernyataan pada November, merek ini akan membawa sekitar USD200 juta penjualan pada akhir 2019.

(rzy)