NEW YORK - Dolar Amerika Serikat (AS) berangsur melemah usai mencapai level tertingginya dalam 4 minggu terakhir terhadap Yen Jepang dan tergelincir terhadap franc Swiss pada hari Jumat (10/1/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan karena kemungkinan ketegangan AS-Iran yang baru akan membebani sentimen pasar.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (11/1/2020), Dolar juga tertekan oleh data payroll AS yang tumbuh melambat dari perkiraan untuk Desember. Namun, laporan itu tidak mungkin mempengaruhi Federal Reserve dari sikap netral pada suku bunga.

Baca juga: Konflik Iran-AS Mereda, Dolar Berbalik Arah terhadap Yen

Terhadap sekeranjang mata uang, dolar turun 0,1% menjadi 97,30. Indeks dolar mencapai tertinggi dua minggu di 97,584 selama sesi ini.

Dolar juga melemah dari puncak empat minggu terhadap yen hingga diperdagangkan sedikit lebih rendah pada hari ini di 109,49 yen JPY. Greenback juga turun dibandingkan franc Swiss menjadi 0,9727 CHF.

Baca juga: Dolar Menguat Terhadap Yen Tapi Keok dari Franc Swiss

Indeks dolar masih membukukan kinerja mingguan terbaik dalam dua bulan.

Selama beberapa sesi terakhir, pasar mata uang telah dihambat oleh ketegangan geopolitik. Yen dan franc Swiss telah jatuh dari level tertinggi yang dicapai pekan lalu setelah Amerika Serikat dan Iran, dalam komentar baru-baru ini, menjauh dari konflik habis-habisan.

Baca juga: Dolar AS Bangkit dari Level Terendah 6 Bulan

Kekhawatiran kembali muncul setelah Amerika Serikat memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran pada hari Jumat dalam menanggapi serangan rudal pembalasannya terhadap pasukan AS di Irak. Selain itu, AS berjanji untuk memperketat lebih lanjut pada ekonomi Iran jika Teheran terus terlibat dalam apa yang digambarkan sebagai teroris.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dalam sebuah penampilan di Gedung Putih, mengatakan ia "tidak ragu" bahwa Iran memiliki niat penuh untuk membunuh pasukan AS dalam serangan rudal di sebuah pangkalan di Irak sebagai pembalasan atas pembunuhan AS terhadap komandan Iran Qassem Soleimani.

"Fakta bahwa AS masih bertindak agresif terhadap Iran dan masih mengambil garis keras, membantu menciptakan permintaan untuk tempat berlindung yang aman," kata Karl Schamotta, kepala strategi pasar di Cambridge Global Payments di Toronto.

Data AS menunjukkan payroll non-pertanian meningkat sebesar 145.000 bulan lalu, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 164.000. Data untuk Oktober dan November direvisi untuk menunjukkan 14.000 lebih sedikit pekerjaan yang ditambahkan daripada yang dilaporkan sebelumnya.