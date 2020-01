JAKARTA - Perairan Natuna yang saat ini tengah menjadi rebutan antara China dengan Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan laut. Banyak sekali ikan-ikan langka dengan harga mahal yang ada di Perairan Natuna.

Pakar Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Sulistiono mengatakan, untuk harga ikan pelagis misalnya sangat beragam. Namun salah satu yang paling banyak peminatnya adalah ikan tenggiri yang mana harganya di kisaran Rp60.000 sampai dengan Rp100.000 per kilogram (kg).

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 2019 di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan jumlah ikan pelagis kecil mencapai 330.284 ton. Sementara untuk ikan pelagis kecil contohnya adalah, selar, teri, lemuru, kembung, layang, japuh, sunglir, tongkol, tembang dan layur.

Sedangkan ikan pelagis besar mencapai 185.855 ton. Untuk ikan pelagis besar sendiri seperti tuna mata besar, tuna sirip panjang, tuna sirip hitam, tuna sirip biru, tuna sirip kuning, ikan pedang, layaran, marlin, cakalang, tenggiri, dan cucut.

Selain itu masih banyak ikan demersal yang ada di lautan Natuna ini, di mana jumlahnya diperkirakan mencapai 131.070 ton. Ikan demersal merupakan ikan yang hidup dan makan di dasar laut dan danau (zona demersal).

Selain itu ada juga ikan napoleon yang sangat langka dan dilindungi. Harga ikan hias ini cukup fantastis di kisaran Rp300.000 hingga Rp1,5 jutaan per ekor.

Berdasarkan data, untuk harga ikan napoleon ukuran 10 centimeter (CM) dijual dengan harga Rp300.000 per ekor, sementara untuk ukuran yang 20 cm dijual dengan harga Rp600.000 per ekor. Kemudian untuk ikan napoleon dengan ukuran 30 cm dijual dengan harga Rp1 juta per ekor, lalu untuk ukuran 40 cm bisa dijual dengan harga Rp1,5 juta per ekor.

"Ikan tenggiri (harganya) Rp60.000 sampai dengan Rp100.000 per kilogram. Yang mahal itu ikan napoleon sekitar Rp300.000 hingga Rp1 jutaan per ekor," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (13/1/2020).

Selain ikan-ikanan, harga jual lobster dan udang di Natuan juga cukup tinggi. Berdasarkan data yang dimiliknya, udang dan lobster dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000 per kilogram.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian KKP per September 2019, jumlah udang paneid mencapai 62.342 ton.Lalu ada juga rajungan, kepiting dan lobster yang mana jumlahnya masing-masing 9.711 ton, 2.318 ton dan 1.421 ton.

"Iya lobster, udang, banyak. Lobster per kilogramnya Rp200.000 hingga Rp250.000 per kg," ucapnya.