JAKARTA - Miliarder asal Jepang Yusaku Maezawa membuat heboh. Dia menyiapkan USD9 juta atau setara Rp123,1 miliar (kurs Rp13.83 per USD) untuk follower-nya di Twitter.

Maezawa juga sempat menjadi buah bibir pada 2018, saat dirinya membeli tiket pertama untuk penerbangan ke bulan dari SpaceX, perusahaan milik taipan Elon Musk.

Tidak tanggung-tanggung, acara penerbangan dirinya ke bulan tersebut akan dikemas dalam acara reality TV. Dia pun membagikan di Twitter lowongan untuk menjadi pasangannya tersebut.

“[WANTED!!!] Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?” demikian tulis dia.

Kriteria umum untuk para pendaftar antara lain perempuan di atas 20 tahun dan memiliki minat serius untuk mengikuti perjalanan ruang angkasa. Kemudian, wanite tersebut harus memiliki visi terkait perdamaian dunia.

Untuk deadline pendaftaran, Yusaku menetapkan 17 Januari 2020.

(fbn)