JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan pertemuan dengan Country Market Manager Traveloka Vietnam Huynh May Thy dan General Director Hai Nam Co. Ltd, Mrs. Nguyen Thi Thu Sac, perusahaan importir perikanan di Ho Chi Minh City. Pertemuan tersebut dalam rangka mendorong investasi Vietnam di Indonesia.

Saat bertemu dengan Traveloka Vietnam, Retno menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong dibukanya jalur penerbangan langsung Indonesia- Vietnam oleh maskapai Indonesia.

“Saya telah dan akan terus berkomunikasi dengan Menlu Vietnam untuk memfasilitasi izin pembukaan jalur langsung tersebut bagi maskapai-maskapai Indonesia,” tegas Retno, dalam keterangannya, Kamis (16/1/2020).

Pemri turut mendorong peningkatan konektivitas udara Indonesia-Vietnam melalui pembukaan dua jalur penerbangan langsung Ho Chi Minh City–Bali pada 2019. Pembukaan penerbangan langsung turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah wisatawan RI ke Vietnam sebesar 20% dan jumlah wisatawan Vietnam ke Indonesia sebesar 21% pada 2019.

Pihak Traveloka menyampaikan bahwa terbatasnya pilihan penerbangan langsung menjadikan harga tiket masih mahal. Pembukaan jalur penerbangan langsung oleh maskapai Indonesia akan berdampak signifikan pada peningkatan arus wisatawan.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Hai Nam Co. Ltd, salah satu importir produk perikanan, Menlu dorong peningkatan impor produk perikanan Indonesia dari perusahaan tersebut. Tahun lalu, Hai Nam Co. Ltd mengimpor produk perikanan senilai kurang lebih USD2,5 juta dari Indonesia. “Selain peningkatan impor produk perikanan Indonesia, Indonesia juga harapkan Hai Nam Co. Ltd dapat melakukan investasi joint venture dengan perusahaan Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan perikanan di Indonesia,” ujar Menlu. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia mengundang Chairman Hai Nam Co. Ltd. berkunjung ke Indonesia untuk melihat potensi perikanan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Natuna.