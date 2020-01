JAKARTA - Awal bulan ini, Louis Vuitton yang memamerkan koleksinya di Paris Fashion Week, mengungkapkan telah membeli berlian terbesar kedua di dunia dan mengumumkan kemitraan multiyear dengan NBA. Saat ini, mereka juga akan membuka restoran. Ya, sebuah tempat makan.

Miles Socha dari Women's Wear Daily melaporkan, merek tersebut akan membuka kafe dan restoran Vuitton pertama di dunia. Restoran yang dibangunnya akan berlokasi di Osaka, Jepang.

Melansir Business Insider pada Kamis (30/1/2020), di sana juga akan ada bar dan teras besar, dengan menu oleh koki Jepang terkenal Yosuke Suga. Restoran dan kafe akan dibuka untuk bisnis pada 15 Februari, menurut WWD.

Louis Vuitton bergabung dengan banyak merek mewah lainnya yang telah membuka restoran sendiri.

Seperti yang dicatat oleh Amy de Klerk di Harper's Bazaar UK, Tiffany & Co. akan membuka Blue Box Cafe keduanya di department store Harrods London, selain yang sudah ada di New York City. Ada juga Ralph Lauren, yang memiliki restoran populer di New York dan kedai kopi di London. Sementara Burberry mengoperasikan Thomas Cafe di London.

Chairman dan CEO Louis Vuitton Michael Burke mengkonfirmasi pembukaan restoran kepada WWD. Mereka mengisyaratkan bahwa mereknya ini dapat mengembangkan lebih banyak restoran dan bahkan hotel. Selain itu, Hypebeast melaporkan bahwa perusahaan induk Vuitton, LVMH, memiliki rencana untuk membuka Langosteria, sebuah restoran seafood kelas atas yang berasal dari Milan, di Paris. Louis Vuitton adalah merek mewah paling tersohor di dunia. Sementara LVMH adalah konglomerat barang mewah terbesar di dunia.