JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi kenaikan harga beras di sepanjang Januari 2020, baik pada beras jenis medium maupun premium. Hal ini berdasarkan survei harga produsen beras di 933 penggilingan yang mencakup pada 859 perusahaan di 31 provinsi.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, pada awal tahun rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.805 per kilogram (kg). Nilai ini naik 2,51% dibandingkan dengan Desember 2019 yang sebesar Rp9.566 per kg.

Adapun harga beras medium tertinggi ditemukan di Sumatera Barat sebesar Rp13.500 per kg, sedangkan yang terendah ada di Kalimantan Selatan sebesar Rp7.500 per kg.

"Sementara rata-rata harga beras premium di penggilingan sebesar Rp10.033 per kg," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Rata-rata harga beras premium tersebut naik 1,98% bila dibandingkan Desember 2019 yang sebesar 9.838 per kg. Harga beras premium tertinggi berada di Kalimantan Selatan sebesar Rp14.621 per kg, serta yang terendah sebesar Rp8.000 per kg berada di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua.

Kemudian rata-rata harga beras luar kualitas sebesar Rp9.519,00 per kg, naik sebesar 2,88% dari Desember 2019 yang sebesar Rp9.523 per kg. Harga tertinggi ada di Sulawesi Selatan sebesar Rp7.500 per kg dan terendah di Sumatera Barat sebesar Rp13.500 per kg.

BPS juga mencatat, beras menjadi salah satu komoditas utama yang turut menyumbang inflasi di Januari 2020 yang sebesar 0,39%. Andil beras sebesar 0,03% pada inflasi nasional.

Meski demikian, Suhariyanto menyatakan, bila dibandingkan dengan periode Januari 2019, maka harga beras justru mengalami penurunan. Terdiri dari beras kualitas medium turun 0,98% dari seharga Rp9.903 per kg dan beras premium turun 0,78% dari seharga Rp10.111 per kg.

"Sedangkan harga beras luar kualitas 0,18% dari Januari 2019 yang sebesar Rp9.536 per kg," kata dia.

