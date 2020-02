JAKARTA – Orang terkaya di dunia, Jeff Bezos memiliki 36% kekayaan lebih banyak daripada Kerajaan Inggris. Walau gaji tahunannya hanya sebesar USD81.840 atau Rp1,11 miliar (Kurs Rp13.662/USD), sebagian besar kekayaannya berasal dari saham Amazon.

Pendiri sekaligus CEO Amazon itu berhasil memetik USD2.489 atau Rp34 juta per detik atau dua kali lipat penghasilan rata-rata pekerja Amerika Serikat dalam satu minggu.

Dirinya juga kerap kali mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Berikut ini 11 fakta yang menunjukkan kekayaan fantastis Jeff Bezos, dilansir Business Insider, Jakarta, Jumat (7/2/2020):

1. Gaji Bezos hanya Rp1,11 miliar per Tahunnya

Walau jumlah kekayaannya fantastis, Bezos hanya dibayar USD81.840 atau Rp1,11 miliar per tahunnya. Kekayaannya tentu saja berasal dari Sahamnya di Amazon.

2. Penghasilan per Detik

CEO Amazon ini mampu menghasilkan USD2.489 atau Rp34 Juta per detik. Penghasilannya per detik ini lebih dari dua kali lipat penghasilan rata-rata pekerja di AS dalam seminggu. Angka yang fantastis bukan?

3. Perceraian Bezos

Pasca-perceraian itu, dirinya menyerahkan 25% saham Amazon yang dimilikinya kepada mantan istrinya. Walau begitu, dia tetap menjadi orang terkaya nomor satu di dunia.

Sementara mantan istrinya, MacKenzie Bezos menjadi wanita terkaya kelima di dunia.

4. Kekayaannya Setara dengan 27% dari 100 Anggaran Perguruan Tinggi di AS

Tinga perguruan tinggi terkaya di AS pada 2018 berdasarkan anggaran mereka adalah Harvard University, dengan USD38,3 miliar atau Rp523 triliun, sistem University of Texas, dengan USD30,9 miliar atau Rp422 triliun, dan Yale University, dengan USD29,4 miliar atau Rp401 triliun.

Kekayaan CEO Amazon ini lebih besar daripada gabungan anggaran ketiga perguruan tinggi terkaya di AS.

5. Mengeluarkan USD1,3 juta setara dengan USD1

Rata-rata pengeluaran rumah tangga AS adalah USD97.300 atau Rp1,3 miliar. Kemudian kekayaan Bezos sebesar USD126 miliar atau Rp1.721 triliun dengan USD97.300 atau Rp1,3 miliar menjadi sekitar USD1,3 juta atau Rp17 miliar.

6. 36% Lebih Kaya dari Kerajaan Inggris

Keluarga Kerajaan Inggris sendiri diperkirakan memiliki kekayaan senilai USD88 miliar atau Rp1.202 triliun, pada 2018.

7. Kekayaan Bezos Hampir Sama dengan PDB Ukraina Produk Domestik Bruto (PDB) negara Ukraina sebesar USD130 miliar atau Rp1.776 miliar, artinya berbeda USD4 miliar atau Rp54 triliun dari kekayaan Bezos. 8. Kekayaannya Lebih Besar Islandia, Luksemburg, dan Estonia PDB Islandia sebesar USD25,8 miliar atau Rp352 triliun, PDB Luksemburg sebesar USD70 miliar atau Rp956 triliun, dan PDB Estonia sebesar USD30 miliar atau Rp409 triliun. Jika dijumlah PDB ketiganya masih di bawah dari kekayaan Bezos. 9. Dapat USD2,2 Juta dalam 15 Menit Rata-rata pria Amerika dengan gelar sarjana akan menghasilkan sekitar USD2,2 juta atau Rp30 miliar seumur hidupnya. Adapun bagi wanita dengan gelar sarjana akan mendapatkan USD1,3 juta atau Rp17 miliar seumur hidupnya. 10. Walau Ada Pajak Kekayaan Moderat, Bezos Tetap Kaya Peraturan mengenai perpajakan kekayaan moderat telah diterapkan di Amerika hampir 40 tahun yang lalu. Namun demikian, Bezos masih menjadi orang terkaya kedua di dunia pada 2018 lalu. Pajak kekayaan telah menjadi topik hangat di antara para kandidat presiden dari Partai Demokrat tahun 2020, dengan Bernie Sanders dan Elizabeth Warren menyerukan peningkatan pajak pada kaum super kaya. 11. Kehilangan Banyak Uang pada 2019, Tapi Bezos Masih Terkaya Bezos kehilangan lebih dari USD10 miliar atau Rp136 miliar pada tahun 2019 lalu. Namun dirinya masih menjadi orang terkaya di dunia.