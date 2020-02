NEW YORK - Harga emas kembali naik pada perdagangan Rabu waktu setempat imbas kekhawatiran virus korona yang menjangkiti ekonomi dunia serta adanya harapan penurunan suku bunga oleh bank-bank sentral.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (27/2/2020) harga emas di pasar spot naik 0,7% menjadi USD1.645,79 per ounce setelah sebelumnya jatuh lebih dari 1,5% pada perdagangan kemarin. Sementara, harga emas berjangka AS turun 0,4% ke USD1.643.10 per ounce.

"Selain permintaan safe haven, semakin banyak orang membeli untuk mengantisipasi pertumbuhan yang lebih lemah dari penyebaran coronavirus dan tindakan dari Federal Reserve AS," kata ahli strategi komoditas di TD Securities Ryan McKay.

"Pasar dipenuhi dengan berita bullish. Saya pikir kita melihat beberapa investor mengambil untung di sini terutama yang lama mengambil keuntungan," tambahnya.

Tercatat, emas naik lebih dari 3% pada bulan ini, setelah mencapai level tertinggi tujuh tahun ke USD1.688,66 awal pekan ini karena penyebaran virus corona yang diperburuk dengan cepat kekhawatiran akan perlambatan ekonomi. Efek dari wabah tersebut cenderung bergema di luar China karena sebagian besar ekonomi utama di kawasan itu diperkirakan akan melambat secara signifikan, berhenti atau menyusut pada kuartal saat ini. Bank Sentral AS diperkirakan (The Fed) akan menurunkan suku bunga 25 basis poin. Sementara Bank Sentral Eropa akan menurunkan suku bunga 10 basis poin.

