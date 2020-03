JAKARTA - PT Len Industri (persero) membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Batas pendaftaran terakhir ditutup pada 11 Maret 2020. Ada beberapa posisi lowongan yang dibuka.

Salah satunya adalah posisi IT Auditor dengan persyaratan lulusan Pendidikan S1 Sistem Informasi/ Teknologi Informasi. Pelamar juga harus memiliki pengalaman kerja bidang Auditor IT & Memahami aplikasi ERP.

Kandidat yang dicari adalah yang memiliki sertifikasi bidang Audit IT (lebih disukai). Tak hanya itu, calon pelamar diwajibkan memiliki kemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan & pelaporan kegiatan audit. Kemudian, harus memiliki keahlian (spesialisasi) di salah satu bidang : IT Governance, IT Infrastructure, IT Security & Networking atau Application Development

