JAKARTA - Gubernur Fed Jerome Powell memangkas suku bunga 0,5% atau 50 basis poin. Fed Rate pun kini berada di kisaran 1%-1,25%. Pembangkasan suku bunga dilakukan di luar rapat rutin bulanannya. Hal ini merupakan upaya melindungi AS dari dampak virus korona atau Covid-19.

“Virus dan langkah-langkah yang diambil untuk pencegahannya pastinya membebani aktivitas ekonomi, baik di sini (AS) maupun di luar negeri untuk beberapa waktu," ujar Powel melansir Reuters, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Menurutnya, hal inilah yang dilakukan The Fed dalam mendukung perekonomian di AS. Walaupun ekonomi AS masih kuat.

(kmj)