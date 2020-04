JAKARTA - Provinsi Banten mulai hari ini menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Tangerang Raya, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dengan kebijakan tersebut, maka layanan transportasi roda atau GoRide untuk sementara tidak tersedia.

Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita mengatakan, pihaknya menghormati dan mematuhi keputusan Gubernur Banten terkait penerapan PSBB yang diberlakukan di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang mulai hari ini.

"Kami berharap langkah ini dapat mencegah penyebaran Covid-19," ujar dia, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4/2020).

Sejalan dengan penerapan PSBB tersebut, maka layanan transportasi roda dua, GoRide untuk sementara tidak tersedia di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang selama penerapan PSBB tersebut.

“GoRide untuk sementara tidak tersedia di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang selama penerapan PSBB pada 18 April - 3 Mei 2020,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia layanan Go Car dan Go BlueBird yang merupakan layanan transportasi roda empat tetap tersedia dengan maksimal jumlah penumpang 2 orang per unit kendaraan selama penerapan PSBB.

"Kami juga mengingatkan agar penumpang Go Car dan Go BlueBird menggunakan masker selama perjalanan, dan mengikuti panduan keamanan selama perjalanan yang diinformasikan lewat aplikasi," ungkap dia.

Dia menambahkan, pihaknya menjaga keamanan dan keselamatan mitra dan pengguna adalah prioritas utama. "Kami telah dan terus menyediakan paket kesehatan termasuk masker dan hand sanitizer kepada ratusan ribu mitra driver kami di berbagai kota di Indonesia. Kami juga melakukan sosialisasi secara intensif untuk memastikan mitra mematuhi panduan kesehatan dan keamanan bersama," jelas dia. Layanan pesan antar makanan GoFood, layanan telemedik dan penghantaran obat GoMed, serta layanan pengantaran barang GoSend, GoMart, GoShop dan GoBox tetap beroperasi seperti biasa. "Kami bahkan memperluas layanan GoFood agar lebih memudahkan masyarakat selama periode PSBB. Saat ini, masyarakat dapat memesan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari dari gerai Alfamart, Lawson, Circle K, dan FamilyMart melalui platform GoFood. Demi keamanan, masyarakat dapat menggunakan layanan ini tanpa kontak fisik secara langsung (contactless delivery)," kata dia.

