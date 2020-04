JAKARTA - Gojek memutuskan untuk sementara layanan roda doa atau GoRide tidak beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Tangerang Raya, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

“GoRide untuk sementara tidak tersedia di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang selama penerapan PSBB pada 18 April - 3 Mei 2020,” ujar Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita.

Sedangkan untuk layanan layanan Go Car dan Go BlueBird masih bisa digunakan. Tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan baik pengemudi dan konsumen.

"Maksimal jumlah penumpang 2 orang per unit kendaraan selama penerapan PSBB. Kami juga mengingatkan agar penumpang Go Car dan Go BlueBird menggunakan masker selama perjalanan, dan mengikuti panduan keamanan selama perjalanan yang diinformasikan lewat aplikasi," ungkap dia.

(fbn)