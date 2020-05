JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan ini. Harga BBM pada Mei pun masih akan sama seperti April 2020.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, tidak adanya penurunan harga BBM karena belum stabilnya harga minyak mentah dunia dan kurs nilai tukar.

Selain itu, Kementerian ESDM juga masih menunggu dampak dari pemotongan produksi OPEC+ sekitar 9,7 juta barel per hari pada Mei - Juni 2020, dan pemotongan sebesar 7,7 juta barel per hari pada Juli - Desember 2020 serta 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021 - April 2022.

"Harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di antara negara-negara ASEAN dan beberapa negara di dunia," jelas dia.

(fbn)