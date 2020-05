JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Arifin Tasrif memastikan penerapan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) pada Mei masih sama dengan bulan April 2020 di tengah penurunan harga minyak dunia. Hal ini dikarenakan harga minyak dunia dan kurs yang belum stabil.

"Jadi, kami (Pemerintah) juga masih menjaga harga tetap karena harga minyak dunia dan kurs masih tidak stabil serta dapat turun" ujar Arifin pada rapat kerja virtual bersama Komisi VII DPR, Senin (4/5/2020).

Kemudian lanjut dia, menyikapi hal itu beberapa badan usaha melakukan aksi korporasi antara lain memberikan diskon terhadap pelanggan.

"Lalu dipikirkan juga para nelayan yang menggunakan solar dan LPG di daerah yang memang kesulitan biaya kerjanya," ungkap dia.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang belum stabil atau memiliki volatilitas yang cukup tinggi.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya menunggu pengaruh dari pemotongan produksi OPEC+ sekitar 9,7 juta barel per hari pada Mei - Juni 2020, dan pemotongan sebesar 7,7 juta barel per hari pada Juli - Desember 2020 serta 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021 - April 2022.

"Harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di antara negara-negara ASEAN dan beberapa negara di dunia," jelas dia.

