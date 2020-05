NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB) sejalan dengan penguatan bursa saham AS, Wall Street.

Penguatan ini ditopang setelah beberapa negara bagian di Amerika melonggarkan kebijakan lockdown serta data layanan AS yang lebih kuat dari ekspektasi pasar.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (6/5/2020), indeks dolar naik 0,2% pada 99,714. Euro turun 0,5% menjadi USD1,0850 setelah keputusan pengadilan Jerman.

Sementara, dolar naik 0,7% terhadap franc Swiss ke 0,9721 franc, tetapi tergelincir 0,3% terhadap yen menjadi 106,450 yen.

Beberapa analis mengatakan sejak terjadinya pandemi virus corona atau coronavirus pada bulan Maret, dolar telah korelasi positif dengan saham AS. Biasanya, dolar cenderung reli ketika saham turun dan pasar keuangan sedang tertekan.

Dolar masih merupakan tempat yang aman dan mendapatkan keuntungan ketika ada kekacauan di pasar. Tetapi ketika bergerak seiring dengan aset berisiko, analis tidak lagi terkejut.

"Telah ada pemutusan antara ekuitas dan ekonomi," kata Mazen Issa, ahli strategi senior FX di TD Securities di New York. "Jadi meskipun ada reli risiko hari ini, kinerja dolar, sebagian besar terkait dengan kinerja ekuitas relatif,"

Seperti diketahui, bursa saham AS naik pada hari Selasa, seperti halnya minyak mentah, yang naik 20%, dengan Brent naik sekitar 12% karena produksi turun dan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Italia, Finlandia dan beberapa negara bagian AS, mengurangi pembatasan kuncian.

"Ini adalah situasi yang kita hadapi sekarang," kata Issa. "Dengan hasil yang sangat rendah, alternatif investasi sangat sedikit dan sangat jauh sehingga artinya adalah bahwa pasar ekuitas AS seperti dolar, lebih terstruktur dalam hal komposisi sektoralnya," kata Issa.

Keuntungan greenback datang dengan mengorbankan euro, yang melemah secara luas setelah pengadilan konstitusi Jerman memutuskan bahwa Bundesbank harus berhenti membeli obligasi pemerintah jika Bank Sentral Eropa tidak dapat membuktikan pembelian tersebut diperlukan. Keputusan itu tidak berlaku untuk program memerangi pandemi terbaru ECB, skema 750 miliar euro untuk menopang perekonomian, tetapi pasar keuangan yang berkuasa yang tidak tenang, yang telah ditenangkan oleh pembelian aset ECB agresif yang bertujuan mencegah pandemi yang mengarah ke krisis ekonomi. Dolar naik lebih tinggi setelah data menunjukkan pembacaan yang lebih baik dari perkiraan untuk sektor layanan AS di bulan April. Institute untuk indeks non-manufaktur Institute Supply Supply turun menjadi 41,8 bulan lalu, dari 52,5 pada Maret, tetapi level April lebih tinggi dari perkiraan konsensus 36,8.

