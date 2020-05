JAKARTA – Diaspora Indonesia mengadakan program bantuan bagi tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi covid-19. Bantuan ini disalurkan dalam program Diaspora Care.

Anggota Diaspora yang juga Aktris Cinta Laura Kiehl mengungkapkan rasa prihatinnya kepada para korban PHK. Dia berharap tenaga kerja yang ter-PHK tidak putus asa.

“Aku harap kalian terus tabah, kuat jangan putusa asa karena we’re all fighting this together, we can do it, don’t give up,” kata Cinta dalam telekonferensi, Senin (18/5/2020).

Cinta merasa prihatin dengan kondisi masyarakat yang terkena dampak covid-19. Menurutnya, Indonesia tengah melalui situasi yang sangat menyedihkan.

“3-4 juta orang bahkan sampai 5 juta orang akan di PHK dan yang pasti ini tidak baik untuk ekonomi Indonesia . Belum tentu kalau pandemi selesai semua bisa kembali normal,” ucapnya.

Untuk itu, Cinta berharap seluruh diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia bisa berpartisipasi dalam program Diaspora Care. Melalui program ini, kata Cinta, kita bisa terus membantu orang yang terkena dampak covid walaupun dari jauh. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, para diaspora membantu melalui program one family to one family dengan dana USD50 dolar per bulan. Dia merincikan, mekanisme bantuan akan dilakukan secara online. Nantinya, donatur akan memilih sendiri calon penerima melalui website Diaspora Care. “Calon donatur akan memilih calon penerima donasi dengan melihat profil penerima donasi, sedikitnya 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia segera berpartisipasi pada program kemanusiaan ini,” tukasnya.

