JAKARTA - Pasar Tanah Abang selalu memikat untuk dikunjungi saat ingin memenuhi kebutuhan sandang, terlebih untuk Lebaran. Namun, sayangnya itu tak berlaku pada tahun ini.

Bukan karena minat masyarakat turun pada pasar yang menduduki posisi terfavorit itu. Melainkan karena tahun ini Pasar Tanah Abang ditutup guna memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira mengatakan, imbas terbesar tentunya dirasakan oleh para karyawan dari pemilik toko di Pasar Tanah Abang tersebut.

"Para pedagang tentu mengalami imbas penurunan omzet. Dampaknya, mereka yang memiliki karyawan juga terpaksa harus memberhentikan mereka," papar Bhima saat dihubungi Okezone pada Selasa (19/5/2020).

Selain berimbas kepada para pedagang dan karyawan mereka, dampak lain juga muncul terhadap suplai pakaian jadi ke daerah-daerah. Selain itu, pihak logistik pun juga ikut merasakan dampaknya.

"Pihak daerah-daerah yang mengharapkan bahan baku dari Pasar Tanah Abang jadi tersendat. Begitu pula dengan pihak logistiknya," tutur Bhima.

Seperti diketahui, selain menjual bahan dan pakaian jadi, Pasar Tanah Abang juga menjual berbagai aksesoris. Pemenuhan kebutuhan akan aksesoris di daerah pun juga jadi terganggu.

"Kalau Pasar Tanah Abang yang tutup, ini memang efeknya jadi panjang. Tak hanya pakaian, distribusi aksesoris pun juga terhambat," jelas Bhima.

Sebelumnya, Perumda Pasar Jaya akan menunda pembukaan pasar di kawasan Tanah Abang yang sudah dimulai penutupan sementara sejak 27 Maret lalu. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan kapan Pasar Tanah Abang akan dibuka kembali.

(rzy)