Pendiri Microsoft Bill Gates, dan istrinya Melinda Gates adalah orang yang gemar membaca. Mereka juga tak segan untuk merekomendasikan buku-buku favorit mereka.

Beberapa buku favorit mereka, memiliki sejumlah tema yang sama yakni kekuatan mindfulness dan hidup tanpa rasa takut.

Selain itu, Bill Gates juga sangat menggemari buku-buku yang mengulas dan mengajarkan meditasi. Seperti diketahui, meditasi dipercaya dapat membantu orang-orang untuk mengurangi stres.

Dilansir dari Business Insider pada Selasa (19/5/2020), berikut 4 daftar buku favorit Bill Gates yang membantu mengurangi stres.

1. The Headspace Guide To Meditation and Mindfulness oleh Andy Puddicombe

Dalam daftar buku yang dibacanya pada Mei 2020 di musim panas, Bill merekomendasikan buku ini. Buku ini ditulis oleh mantan biksu dan pencipta aplikasi Headspace, yang merupakan aplikasi meditasi populer.

“Selama bertahun-tahun, saya skeptis tentang meditasi. Sekarang saya melakukannya sesering mungkin hingga tiga kali seminggu jika waktu memungkinkan. Buku Andy dan aplikasi yang ia buat, Headspace mengubah saya,” tulis Bill Gates.

Buku ini menawarkan tips dan trik visual untuk menjelaskan konsep-konsep sulit dalam meditasi dan mendorong pembaca yang hanya membutuhkan waktu 10 menit.

2. The Book of Awakening oleh Mark Nepo

Dalam sebuah postingan Facebook pada 2018, Melinda menulis, buku Nepo adalah salah satu buku favoritnya. Ia mengaku sudah membaca buku tersebut berkali-kali.

"Tulisan Mark membantu saya mundur sejenak, diam, dan memusatkan diri. Terutama pada hari-hari yang terasa sangat kacau, atau ketika saya membutuhkan saat hening," tutur Melinda.

Awalnya diterbitkan pada 2000, The Book of Awakening makin populer. Apalagi saat Oprah merekomendasikannya pada 2014. Setiap bab dipenuhi dengan kebijaksanaan.

3. Daring Greatly oleh Brene Brown

Pada 2010, pembicaraan TEDxHouston Brown tentang kerentanan menjadi viral, pada akhirnya mengumpulkan lebih dari 46 juta tampilan. Dia berbicara soal topik yang dialami banyak orang, bagaimana menjadi lebih berani dan tidak takut dengan menjadi lebih jujur. Dalam bukunya Daring Greatly, Brown berpendapat bahwa jika orang berhenti menunggu jadi sempurna dan berani menjalani kehidupan otentik mereka, maka mereka akan menjadi pemimpin, orangtua, dan teman yang lebih baik. "Kerentanan adalah inti, jantung, pusat, dari pengalaman manusia yang bermakna," tulisnya. 4. Awakening Joy oleh James Baraz and Shoshana Alexander Baraz adalah seorang guru mindfulness dan dan meditasi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Baraz telah mengembangkan seminar pribadi berdasarkan buku tersebut, yang pernah dihadiri Bill dan Melinda Gates. Buku ini menawarkan 10 strategi untuk membuat kebahagiaan jadi refleks. Poin utamanya, kegembiraan itu sejatinya membutuhkan latihan. “Kegembiraan dan kebahagiaan kita itu sebenarnya tergantung kepada diri kita sendiri. Penderitaan kita tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita saat ini, tetapi sebagian besar oleh hubungan kita dengan apa yang terjadi,” tulisnya.

