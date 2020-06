JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan protokol new normal di SPBU. Protokol new normal diterapkan bagi pekerja, pelanggan, pemasok maupun mitra selama operasional di SPBU.

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, protokol tersebut antara lain para petugas SPBU wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Selain itu juga wajib melakukan pengecekan suhu badan.

"Seluruh protokol tersebut akan terus disosialisasikan secara masif kepada lebih dari 7.000 SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Fajriyah dalam keterangan persnya, Rabu (3/6/2020).

Fajriyah menambahkan, penerapan skema pelayanan New Normal ini sesuai dengan arahan Menteri BUMN melalui surat nomor S-336/MBU/05/2020 pada tanggal 15 Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.

"Pertamina terus mendukung langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Kami juga melakukan berbagai penyesuaian baik dari aspek manusia maupun teknologi untuk memastikan pelayanan BBM dan LPG kepada masyarakat berjalan lancar dan baik," pungkasnya.

