JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa nilai tukar Rupiah saat ini sudah menembus di bawah level Rp14.000 per USD. Rupiah berada di kisran Rp13.900-an per USD.

"Nilai tukar rupiah Alhamdulillah sore ini sudah tembus di bawah Rp14.000 per USD, ini adalah rahmat Allah SWT, doa yang maha kuasa bagi kita semua," ujar Perry.

Dirinya mengatakan, Rupiah terus menunjukan penguatan yang sejalan dengan pandangan dari Bank Indonesia. Bahkan, Rupiah masih dalam posisi undervalue.

"Rupiah sudah tembus di bawah Rp14.000 per USD, sekarang diperdagangkan bid offernya Rp13.855 per USD, offernya Rp13.960 per USD," tambahnya.

