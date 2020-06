JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan pemerintah daerah yang akan memulai suatu tatanan baru atau new normal di wilayahnya. Peringatan ini harap dipatuhi supaya virus corona tidak semakin menyebar selama masyarakat kembali produktif dan aman Covid-19.

Dia mengatakan, daerah yang memasuki new normal harus disiapkan dengan baik, wilayah kondusif dan kegiatan eko dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu ada rambu-rambu yang disampaikan WHO agar new normal dapat terwujud.

Baca Juga: New Normal, RI Harus Belajar dari China

"Daerah yang tatanan baru itu dilihat dari virus dengan rasio dalam satu wilayah di bawah satu selama 2 minggu berturut-turut. Tersedia layanan dan sistem kesehatan tangani Covid, kemampuan pelacakan yang ditandai dengan kecukupan test," tutur Maruf, saat membuka Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, dengan virtual, Senin (22/6/2020).

Selain itu, daerah juga wajib memastikan perubahan perilaku masyarakat yang tidak bisa ditawar dalam Covid. Misalnya, kewawjiban pakai masker dan perilaku hidup sehat jadi syarat utama.

Baca Juga: 80 Mal Buka Besok, Penyewa Tenant Minta Keringanan Sewa hingga Pajak

"Tentu menerapkan ke dalam kegatian ekonomi membutuhkan inovasi dan terobosan agar tatanan Covid dapat terlaksana. Sehubungan dengan itu saya apresiasi upaya Kemendagri untuk beri penghargaan dan insentif kepada daerah baik provinsi, kabupaten, kota dan daerah tertinggal," tuturnya.

Maruf pun berharap lebih dari 2.517 inovasi yang dihasilkan pada sektor pasar trasdional, pasar modern, hotel, restoran hingga PTSP dan tempat wisata bisa berjalan dengan baik. "Semua inovasi ini sumbangan bagi daerah dan sektor ekonomi untuk dapat segera menyiapakan new normal," tuturnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya