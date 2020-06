JAKARTA - Menjadi seorang pengusaha pastinya akan terus dihantui akan kegagalan. Namun, hal tersebut bukanlah suatu masalah bagi Managing Director GTV, Valencia Tanoesoedibjo.

Valen sapaan akrabnya mengatakan, bahwa kegagalan bukanlah suatu yang harus ditakuti. Apalagi dalam berbisnis.

"Satu hal yang harus kita tahu kegagalan itulah bukan akhir dari dunia," ujar Valencia di Okezone Stories bertema Millenial Business Woman, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Dirinya mencontohkan bahwa banyak kisah-kisah orang sukses yang diawali akan kegagalan. Contohnya saja Steve Jobs, yang pernah gagal dan keluar dari Apple namun kembali dan membesarkan produsen iPhone tersebut hingga saat ini.

Menurutnya, kegagalan itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, kegagalan itu adalah hal untuk belajar dan menemukan suatu yang baru.

Apalagi, lanjutnya, semua orang mempunyai kemampuan masing-masing. Serta, bisnis tidak selalu berada di atas.

"Karena semua tidak selalu naik, pasti akan up and down. Sometimes if you tired you need motivated yourself and motivated all people," ujarnya.

