NEW YORK - Harga emas berjangka kembali bangkit pada perdagangan Selasa (7/7/2020) waktu setempat. Lonjakan kasus Covid-19 membuat investor mencari investasi di safe-haven.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (8/7/2020), harga saham di pasar spot melonjak 0,7% menjadi USD1.796,08 per ons. Sedangkan, emas berjangka AS ditutup naik 0,9% ke 1.809,9 per ons setelah sebelumnya mencapai tertinggi sejak September 2011 di USD1.810,80.

 Baca juga: Naik Lagi, Harga Emas Antam Dibanderol Rp934.000/Gram

Emas naik ke level tertinggi sejak November 2011 di USD1.796,80 per ons sebelumnya. Hanya beberapa dolar dari USD1.800 tingkat psikologis.

"Setiap kali ada ketakutan, itu selalu menjadi faktor pendukung untuk emas, apakah itu coronavirus, atau takut ekonomi tidak melakukan dengan baik, "kata Michael Matousek, kepala pedagang di AS Global Investor.

 Baca juga: Harga Emas Antam Naik Rp1.000, Termahal Rp871 Juta

Langkah-langkah stimulus besar-besaran untuk membatasi kerusakan ekonomi dari pandemi coronavirus telah mendukung emas, yang secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang. Harga sudah naik lebih dari 18% sepanjang tahun ini.

Emas melakukan comeback, setelah turun ke level terendah sesi USD1.773,37 per ons.

Perak naik 0,6% menjadi USD8,31 per ons. Palladium turun 0,8% menjadi USD1.923,01 per ons. Sementara platinum melonjak 2,8% menjadi USD835,88.

(rzy)