JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pagi ini mengalami penurunan harga setelah sebelumnya terus meningkat. Harga beli emas Antam kini telah dibanderol dengan nominal Rp944.000 per gram.

Melansir logammulia, Jakarta, Rabu(16/7/2020), harga emas Antam mengalami penurunan sebesar Rp5.000 per gram dari sebelumnya Rp949.000 per gram. Dengan begitu, harga emas Antam hari ini mencapai Rp944.000 per gram.

Baca juga: Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp3.000 Dibanderol Rp937.000/Gram

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp502.000

- 1 gram: Rp944.000

- 2 gram: Rp1.828.000

- 3 gram: Rp2.717.000

- 5 gram: Rp4.500.000

- 10 gram: Rp8.935.000

Baca juga: Harga Emas Antam Naik Rp6.000 Dibanderol Rp940.000/Gram

- 25 gram: Rp22.212.000

- 50 gram: Rp44.345.000

- 100 gram: Rp88.612.000

- 250 gram: Rp221.265.000

- 500 gram: Rp442.320.000

- 1.000 gram: Rp884.600.000

(kmj)