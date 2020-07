NEW YORK - Harga emas terus naik, bahkan menyentuh kenaikan tertinggi dalam sembilan tahun terakhir pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Harga perak juga demikian, terus mengalami kenaikan di tengah harapan pemulihan permintaan industri.

Harga emas di spot gold naik 1,3% menjadi USD1.865.61 per ounce atau mencapai level tertinggi sejak September 2011. Sementara emas berjangka AS ditutup naik 1,2% menjadi pada USD1,865.1 per ounce.

"Emas mengalami kenaikan harga lebih tinggi karena ketegangan geopolitik dengan China," kata Analis Pasar Oanda Edward Moya, dilansir dari Reuters, Kamis (23/7/2020).

Sementara itu, harga perak menguat 6,4% menjadi USD22,68 per ounce, setelah sebelumnya mencapai level tertinggi sejak Oktober 2013 di USD23,03. Tercatat kenaikan harga perak telah naik lebih dari 17% selama minggu ini.

Analis menilai kenaikan tersebut didukung oleh suku bunga rendah, kebangkitan permintaan investasi, gangguan produksi dan pemulihan konsumsi industri.

“Perak berbagi beberapa atribut safe haven dengan emas tetapi secara inheren lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan global dan pemulihan manufaktur,” tulis Citi Research.

Selain itu, harga palladium turun 1,3% menjadi USD2.129,25 per ounce dan platinum naik 2,6% menjadi USD904,97 per ounce. (feb)

