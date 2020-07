NEW YORK - Mata uang Amerika Serikat (AS) dolar melemah ke level terendah terhadap euro pada perdagangan Senin (27/7/2020) waktu setempat. Hal ini di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya jumlah kasus virus Corona di AS dan menjelang pertemuan bank sentral AS, Federal Reserve.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (28/7/2020), Indeks dolar turun 0,72% menjadi 93,68. Sebelumnya sempat turun ke 93,47, terendah sejak Juni 2018.

Sementara itu, euro naik 0,9% terhadap dolar AS pada USD1,1726. Setelah sebelumnya mencapai USD1,1781, level tertinggi sejak September 2018.

Ukuran luas dari posisi dolar pada hari Jumat menunjukkan bahwa posisi jual bersih di greenback pekan lalu naik ke level tertinggi sejak April 2018.

Safe-haven yen Jepang menguat karena kekhawatiran tentang memburuknya hubungan AS-China. Ketegangan meningkat setelah Washington pekan lalu memerintahkan konsulat China di Houston untuk menutup, mendorong Beijing untuk menutup konsulat AS di Chengdu.

Dolar turun 0,66% terhadap Jepang yen menjadi 105,42 yen. Setelah sebelumnya turun menjadi 105,13, ​​terlemah sejak 13 Maret.

Sterling naik ke tertinggi lebih dari empat bulan, didorong oleh kelemahan dolar dan karena ketidakpastian Brexit dan prospek ekonomi Inggris membuat sebagian besar investor tetap berada di luar pasar.

"Sepertinya kita melihat dolar kehilangan mahkotanya," kata analis pasar senior di OANDA di New York Edward Moya. "Ada harapan tinggi Anda akan melihat Fed terus mengisyaratkan bahwa mereka siap untuk melakukan lebih banyak dalam jangka panjang, dan pemulihan ekonomi AS tidak akan mendekati semulus apa yang sedang berlangsung di Eropa," tambahnya. Florida pada hari Minggu menjadi negara bagian dengan jumlah kasus coronavirus total tertinggi kedua, tepat di belakang California dan menjadi negara bagian kedua yang menyalip New York, yang merupakan negara paling parah pada awal wabah coronavirus novel AS, menurut sebuah laporan Reuters. menghitung. The Fed diperkirakan akan mengulangi bahwa ia akan mempertahankan suku bunga mendekati nol untuk tahun-tahun mendatang ketika menyimpulkan pertemuan kebijakan dua hari pada hari Rabu. Investor akan mengawasi untuk melihat apakah bank sentral A.S. mengindikasikan bahwa mereka akan meningkatkan pembelian utangnya yang lebih lama dan apakah batas imbal hasil kemungkinan akan berlanjut.(dni)

