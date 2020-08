JAKARTA – Indeks dolar AS melemah tipis pada akhir perdagangan kemarin. Dolar AS melemah karena para pelaku pasar mengamati negosiasi RUU bantuan covid-19 di AS.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,18% menjadi 93,3827, dilansir dari Xinhua, Rabu (5/8/2020).

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1783 dari USD1,1759 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3057 dari USD1,3074 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7154 dari USD0,7119.

Dolar AS membeli 105,76 yen Jepang, lebih rendah dari 105,97 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9144 franc Swiss dari 0,9178 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3342 dolar Kanada dari 1,3385 dolar Kanada.

Investor memperhatikan pembicaraan mengenai paket bantuan covid-19. Perselisihan berlanjut karena anggota parlemen AS belum menyelesaikan perbedaan mereka mengenai ukuran dan cakupan RUU bantuan.

Lebih dari 4,7 juta dikonfirmasi covid-19 kasus telah dilaporkan di Amerika Serikat, dengan lebih dari 156.000 kematian menurut penghitungan Universitas Johns Hopkins. (kmj)

