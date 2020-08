JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan dengan total anggaran mencapai Rp31,2 triliun bagi 13 juta masyarakat yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan tunai ini tengah digodok oleh Kementerian Keuangan.

Awalnya beredar kabar bahwa bansos pegawai ini akan diberikan selama 6 bulan untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta. Namun hal ini diluruskan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menurut Erick, bansos akan diberikan selama 4 bulan saja kepada pegawai. Dengan skema pencairan selama 2 bulan sekali dan langsung dikirim ke rekening pegawai.

“Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020).

Dia melanjutkan program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini.

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan," katanya.

