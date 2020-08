JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan ini belum mengalami perubahan. Seperti jenis BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) masih tetap.

Adapun salah satu pengukur ditetapkannya harga BBM adalah minyak mentah. Untuk penetapan ICP Juli 2020 yang mencapai USD42,23 per barel, naik USD3,19 per barel dari USD39,04 per barel pada Juni 2020. Hal tersebut tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 147 K/12/MEM/2020 yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif tanggal 5 Agustus 2020.

Berikut daftar harga BBM dari masing-masing SPBU:

Pertamina

Pertalite Rp 7.650

Pertamax Rp 9.000

Pertamax Turbo Rp 9.850

Bio Solar Rp 9.400

Dexlite Rp 9.500

Dex Rp 10.200

Shell

Shel V-Power Rp9.650

Shell Super Rp9.125

Shel Diesel Rp9.850

Shel Reguler Rp9.075

Total

Performance 90 Rp 9.075

Performance 92 Rp 9.125

Performance 95 Rp 9.650

Performance Diesel Rp 9.850

ViVo

Revvo 95 Rp 9.650

Revvo 92 Rp 9.125

Revvo 90 Rp 9.075

Revvo 89 Rp 7.190 (feb)

