JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa perusahaan vaksin asal China, Sinovac bakal memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 untuk Indonesia. Hal itu ditandai dengan Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of Covid 19 Vaccine.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan ini Sinovac bakal pasok 40 juta vaksin covid-19.

"Ada dua dokumen yang ditandatangani antara Sinovac dan Biofarma. Yang pertama adalah Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of Covid 19 Vaccine yang menyepakati komitmen ketersediaan supply bulk vaksin hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (20/8/2020).

Dia melanjutkan Sinovac dan Biofarma telah melakukan kerjasama untuk komitmen kapasitas bulk vaksin setelah Maret 2021.

"Di mana Sinovac akan memberikan prioritas kepada Biofarma untuk supply bulk vaksin setelah Maret 2021 hingga akhir tahun 2021. Ini adalah kerjasama yang cukup panjang antara Biofarma dan Sinovac," tandasnya.

