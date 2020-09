JAKARTA - Pekerja yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa subsidi gaji Rp1,2 juta bisa segera menggunakannya untuk hal-hal yang selama pandemi menambah biaya bulan, seperti internet.

Penggunaan internet meningkat seiring kebijakan kantor atau perusahaan yang mewajibkan pekerja untuk bekerja dari rumah. Untuk itu, biaya tambahan internet bisa ditutupi dengan tambahan gaji dari pemerintah tersebut.

Baca Juga: Gaji Cuma Numpang Lewat, Apa yang Salah?

Perencana Keuangan Andi Nugroho mengatakan, pekerja bisa mulai mempertimbangkan internet seperti apa yang akan digunakan. Tujuannya supaya bisa menghemat dana untuk kuota itu sendiri.

Misalnya, untuk menghemat kuota internet bisa dengan membeli WiFi portable yang bisa dibawa kemana-mana. Harganya pun jauh lebih murah dibanding harus berlangganan WiFi rumah.

Baca Juga: Dapat BLT Rp1,2 Juta, Pekerja Harus Prioritaskan Kebutuhan Ini

Harga WiFi portable sekira Rp100.000 hingga Rp200.000. Dan itupun hanya sekali beli, sehingga biaya bulanan bisa lebih murah dibanding beli kuota internet biaya dan memasang WiFi di rumah.

"WiFi rumahan harganya sedikit lebih mahal. Berdasarkan perkiraan, WiFi rumahan bisa dibayar mulai dari harga Rp300.000 per bulan. Sementara jika membeli kuota internet pun, WiFi portable jauh lebih murah. Jika membeli kuota internet per gadget Rp100.000. Artinya jika memiliki gadget dua sampai tiga, biaya untuk membeli kuota internet bisa mencapai Rp300.000 per orang," tuturnya, saat dihubungi Okezone, Rabu (2/9/2020).

Untuk WiFi portable tidak terbatas jumlah orang, maksudnya digunakan lebih dari satu sekalipun bisa digunakan dengan kuota yang sudah sekira Rp200.000

“Waktu itu temanku punya murah banget sih kalau enggak salah cuma Rp100.000 sampai Rp200.000 deh sebulan. Mending seperti itu,” ujarnya. Namun kata Andi, jika orang yang menggunakan WiFi portable lebih dari 5 orang, ada baiknya berlangganan WiFi rumahan. Karena biayanya bisa jauh lebih murah dan pembayarannya pun pasti. "Karena kan kita tidak tahu juga sampai kapan kondisi ini berlangsung. Daripada kita tebak-tebakan dan kita beli lagi, biaya yang lebih besar untuk kebutuhan kuota internet kenapa enggak sekalian beli modem itu tadi dan berlangganan Rp200.000 atau Rp300.000 sebulan terus dibayarkan langsung oleh sekeluarga,” kata Andi.